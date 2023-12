So hat "Temptation Island"-Michelle Ex Marc-Robin verziehen

Sie hat ihm vergeben! Michelle Kaminsky hatte im vergangenen Jahr zusammen mit ihrem damaligen Partner Marc-Robin Wenz in dem TV-Format Temptation Island ihre Liebe auf die Probe gestellt. Doch der Karlsruher war mit seiner Verführerin zu weit gegangen und hatte den Treuetest auf der Insel der Versuchung nicht bestanden. Daraufhin trennten sich die einstigen Turteltauben. Mittlerweile ist das Ex-Liebespaar sehr gut miteinander befreundet. Doch wie hat Michelle es geschafft, Marc-Robin zu verzeihen?

In einem Q&A auf Instagram stellt die Influencerin sich den neugierigen Fragen ihrer Fans. Dabei möchte ein Follower von ihr wissen, wie sie es geschafft hat, ihrem Verflossenen zu vergeben. Dass sie ihm sein Verhalten verzeihen konnte, habe viel mit seiner Entwicklung zu tun gehabt, erklärt sie offen: "Nach 'Temptation Island' bin ich davon ausgegangen, dass er sich zum Negativen verändert hat." Dies sei allerdings nicht der Fall gewesen. Stattdessen habe er eine positive Entwicklung durchgemacht. "Auch wenn er sich in seinen Storys manchmal benimmt wie ein Idiot", kann sie sich einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex nicht verkneifen.

Bereits vor einigen Monaten hatte sich die TV-Bekanntheit dazu geäußert, wie sie zu Marc-Robin steht: "Er ist definitiv noch immer ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben und ich weiß, dass ich jederzeit auf ihn zählen kann", erklärte sie damals auf Instagram.

Anzeige

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL Michelle Kaminsky und Marc-Robin bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de