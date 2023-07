Marc-Robin ist für Michelle Kaminsky ein "wichtiger Mensch"

Michelle Kaminsky plaudert aus dem Nähkästchen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Marc-Robin nahm die Reality-TV-Persönlichkeit an dem großen Treuetest von Temptation Island teil. Doch statt eines Happy Ends betrog der Realitystar seine Freundin mit einer der Verführerinnen. Daraufhin beendete Michelle die Beziehung beim finalen Lagerfeuer. Inzwischen scheinen sich die einstigen Turteltäubchen jedoch ausgesprochen zu haben: Denn Michelle und Marc-Robin sind gute Freunde!

"Er ist definitiv noch immer ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben und ich weiß, dass ich jederzeit auf ihn zählen kann", erklärt die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story. Außerdem fügt Michelle hinzu: "Ich bin so happy darüber, denn wenn ich so zurückdenke: Ich wollte nicht mal mehr mit ihm an einem Tisch sitzen und mit ihm reden."

Ein Liebescomeback scheint jedoch ausgeschlossen, denn Michelle ist bereits wieder vergeben. Um den Spekulationen eines Comebacks mit Marc-Robin ein Ende zu setzen, teilte sie ein Video mit ihrem Liebsten im Netz und machte ihre neue Beziehung öffentlich. Dazu schrieb das Realitysternchen: "Ewig dein, ewig mein, ewig uns."

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

RTL Michelle Kmy und Marc-Robin bei "Prominent getrennt"

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky (r.) und ihr neuer Partner, Mai 2023

