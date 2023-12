Tschüss Vokuhila! Finch Asozial rasiert sich eine Glatze

Seine Fans müssen jetzt ganz stark sein! Seit Jahren ist Finch Asozial (33) deutschlandweit als erfolgreicher Musiker bekannt. Neben seinen Songs wie "Abfahrt" oder "Am richtigsten Saufen" wird Finch von seinen zahlreichen Fans aber vor allem für eins gefeiert: seinen Vokuhila! Doch jetzt hat er genug von seiner kultigen Frise und wagt unerwartet eine Typveränderung: Finch trägt seit neustem eine Glatze!

Seine Typveränderung dokumentiert der 33-Jährige mit einem Video auf seinem Instagram-Account. So wird seine volle Mähne kurzerhand abrasiert, wenig später streicheln sich Finch und ein Freund gegenseitig stolz über ihre Glatzen. "Nie wieder Haare waschen", witzelt der selbst ernannte ostdeutsche Hasselhoff unter dem Clip.

"2025 – wieder Vokuhila", kommentiert daraufhin ein User. Während Fans also hoffen, dass Finch ein Vokuhila-Comeback feiern wird, scheint dieser mit der Frisur endgültig abgeschlossen zu haben. "Um so zu sein wie jeder zweite Jugendliche in Berlin? [Ich] habe den Trend gesetzt... das reicht", begründet Finch seinen Friseurbesuch in den Kommentaren.

