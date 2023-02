Gelungener Mix? Finch kollaboriert mit Matthias Reim

Diese Kollaboration dürfte für einige Fans garantiert ziemlich überraschend kommen! Eigentlich sorgt der deutsche Rapper Finch (32) immer wieder mit seinen Songs wie beispielsweise "Tattoo", "Easy Peasy" oder auch "Keine Regeln" bei seinen Bewunderern für Aufsehen. Doch jetzt wagt sich der gebürtige Frankfurter mit einem besonderen Duettpartner auf ein neues Terrain: Finch nahm einen gemeinsamen Song mit Schlagerstar Matthias Reim (65) auf!

Richtig gehört, gemeinsam mit dem "Verdammt, ich lieb' dich"-Sänger brachte Finch jetzt den Titel "Pech & Schwefel" raus – und von der Zusammenarbeit im Studio sind die beiden immer noch total begeistert. "Wir haben uns super verstanden. Ein geiler Typ. Wir haben einen echten Kumpel-Song aufgenommen. Liebe vergeht, Freundschaft währt ewig", schwärmte der Rapper gegenüber Bild. Matthias fügte hinzu: "Wir haben musikalisch total harmoniert, auch wenn wir über 30 Jahre auseinander sind und eigentlich ganz andere Musik machen."

Aber bei der Studioaufnahme soll es in Zukunft nicht bleiben – Finch und Matthias wollen ihren Song auch bald gemeinsam auf der Bühne performen! "Ich habe Finch das Versprechen gegeben, dass er bei meinem großen Open Air in der Berliner Wuhlheide dabei sein wird und die Nummer live mit mir singt", gewährte der 65-Jährige einen Einblick in seine Pläne. 2022 hatte der Schlagerstar seine Tour noch wegen eines Burn-outs abgebrochen.

Anzeige

Instagram / finch Finch, Rapper

Anzeige

ActionPress Matthias Reim, Musiker

Anzeige

Instagram / finch_asozial Finch Asozial, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de