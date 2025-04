Rapper Finch sorgt für Gänsehaut bei "Sing meinen Song"

Bei Sing meinen Song interpretiert Finch (35) das Lied "Frankfurt Oder" von Bosse neu. Die gefühlvollen Töne des sonst so harten Rappers sorgen für begeisterte Reaktionen bei den Zuhörern, wie in der ersten Preview zu sehen ist. Vor allem Bosse selbst ist gerührt. Schon während der Performance kann der Sänger sich nicht auf dem Sofa halten, steht direkt auf und schließlich tanzt die ganze Gruppe mit. "Ey, das war so gut", schwärmt der gebürtige Braunschweiger. Für Finch hat er nur Lob übrig, vor allem weil er den Song singen wollte, obwohl er sich selbst nicht als Sänger bezeichnete: "Du kannst echt singen!"

Mit dem Song "Frankfurt Oder" verbindet Finch eine ganz besondere Geschichte. Vor seinem Auftritt erzählt er, dass er selbst in der Stadt an der polnischen Grenze geboren wurde, später zwar weggezogen sei, seinen Lebensmittelpunkt aber weiter in Frankfurt (Oder) hatte. "Jeder kennt Frankfurt am Main, aber wer kennt Frankfurt (Oder) – und dass du denen so eine Stimme gegeben hast und dass du einfach diesen Song gemacht hast. Das ist einfach so krass und mir war sofort klar, ich muss den machen", meint der 35-Jährige. Im Einzelinterview erklärt er dann: "Ich habe mir diesen Song 'Frankfurt Oder' ausgesucht, weil es keinen anderen gibt, der diesen Song so rüberbringen kann wie ich – außer vielleicht Akhi Bosse." Trotz der fehlenden Erfahrung entschied er sich zum Singen, um Bosse etwas zurückzugeben.

Bei "Sing meinen Song" geht es darum, aus einer Gruppe Musikern jede Woche einen Protagonisten mit Songcovern zu würdigen. In diesem Jahr geht die Sendung schon in die zwölfte Staffel. Gastgeber Johannes Oerding (43) hat sich dazu neben Finch und Bosse noch Michael Patrick Kelly (47), Die Fantastischen Vier, MiA-Sängerin Mieze Katz (45) sowie die Elektro-Pop-Band ClockClock und Musikerin Juno eingeladen. Bosse gibt in der ersten Sendung den Startschuss. Schon vorab war Johannes von seiner Truppe überzeugt und konnte die Ausstrahlung kaum erwarten. "Ich kann euch sagen, wir haben eine absolut geniale Musikmischung dieses Jahr, wir haben den perfekten Cocktail für euch", freute er sich im Interview mit VOX.

RTL / Markus Hertrich Bosse und Finch bei "Sing meinen Song" 2025

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2025

