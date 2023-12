"Bachelor in Paradise"-Oguzhan ist von Colleen enttäuscht!

Oguzhan Gencel musste seine Koffer packen. In der vergangenen Folge von Bachelor in Paradise bekam der einstige Bachelorette-Kandidat keine Rose mehr und schied aus der Show aus. Zuvor hatte er sich allerdings Colleen Schneider angenähert und sie sogar geküsst. Doch die Influencerin ließ ihn fallen und wählte stattdessen Amir Hosseiny. Promiflash fragt nun bei Oguzhan nach, wie er das von Colleen fand!

In der Nacht der Rosen hatte Oguzhan schon das Gefühl, dass er an dem Abend leer ausgehen würde. "Zumal Colleen mir die Signale gegeben hat, mir keine zu geben. Kurioser ist, dass alles kurz nach meiner Rosenvergabe passierte", deutet Oguzhan im Promiflash-Interview an. Das nahm ihn ganz schön mit: "Ich war sehr enttäuscht. Ich habe mich etwas verarscht gefühlt, als ob ein Kuss alles kaputtmachen kann? Wobei der ja auch noch gut war!"

Einige Tage zuvor hatte Oguzhan selbst in der Rolle des Rosenverteilers gesteckt und Pamela Ghazal keine Rose gegeben. Das bereut er aber nicht: "Solche Entscheidungen verändern den Verlauf und wir lernen dadurch neue Erkenntnisse und Erfahrung, aber ich weiß, Pam hätte daraus mehr gemacht... Schade!", schließt Oguzhan ab.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Oguzhan, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Oguzhan und Colleen

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Oguzhan und Pamela

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de