Nach Pam-Flirt: "Bachelor in Paradise"-Oguzhan küsst Colleen

Oguzhan Gencel hat sich ziemlich schnell umentschieden! Der Hamburger sucht in der aktuellen Staffel von Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Nachdem er in der zweiten Folge in die Villa gezogen war, knisterte es gewaltig zwischen ihm und Pamela Ghazal – die Beauty gab ihm zuletzt auch ihre Rose. Doch als Neuzugang Colleen Schneider ins Paradies kommt, ist Pam für Oguzhan abgeschrieben!

Direkt als die Influencerin zu der Gruppe dazu stößt, scheint Oguzhan hin und weg zu sein. "Das ist halt wirklich genau mein Typ Frau. Sie ist halt wirklich ein Eyecatcher", schwärmt er und nimmt sie mit zu einem Gespräch. Auch Colleen scheint den 26-Jährigen sympathisch zu finden. Kurz vor der Nacht der Rosen ergreift der Barkeeper dann seine Chance und küsst sie vor der gesamten Gruppe. Die 28-Jährige ist von dem "überrumpelnden" Kuss aber weniger begeistert: "Auf jeden Fall hat es einen Eindruck hinterlassen. Und das ist nicht der positivste."

Wie Colleen auch im Interview mit Promiflash erklärt, sei der Zeitpunkt für Oguzhans Kuss schlichtweg unpassend gewesen. "Das fand ich sehr schwierig. Ich habe keinerlei Signale gesendet, dass ich offen dafür sei. [...] Für mich schien es so, als wollte er damit vor den anderen ein Statement setzen", meint das Bachelor-Girl.

RTL Colleen und Oguzhan bei "Bachelor in Paradise"

RTL "Bachelor in Paradise"-Oguzhan und Colleen

RTL Colleen Schneider, Bachelor-Kandidatin 2023

