Ellen DeGeneres findet rührende Worte für Stephen Boss (†)

Vor genau einem Jahr hatten traurige Nachrichten die TV-Welt schockiert: Stephen "tWitch" Boss (✝40) war unerwartet verstorben. Er hatte Suizid begangen. Seine Liebsten und Kollegen verabschiedeten sich damals mit rührenden Statements von der TV-Persönlichkeit. Auch Ellen DeGeneres (65), mit der der Choreograf viele Jahre zusammengearbeitet hatte, zollte ihm Tribut. An seinem ersten Todestag findet Ellen erneut emotionale Worte für Stephen!

"Anlässlich seines ersten Todestages möchte ich ein paar Erinnerungen an ihn teilen", beginnt die Moderatorin den Clip auf Instagram. So haben Ellen und Stephen nach jeder gemeinsamen Aufzeichnung von der "The Ellen DeGeneres Show" gemeinsam getanzt und gesungen. "Und irgendwie brachten wir einander zum Lachen", erzählt sie mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Er habe sie jedes Mal zu ihrem Umkleideraum gebracht, wo sie sich liebevoll verabschiedeten.

Die beiden waren nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde, weshalb die 65-Jährige die gemeinsame Zeit mit Stephen sehr vermisse. Auch seine Mutter Connie Boss Alexander zollte dem Produzenten heute Tribut. Ebenfalls auf Social Media schreibt sie: "Heute vor einem Jahr hast du zum letzten Mal 'Ich liebe dich' gesagt, dich zum letzten Mal gemeldet und deine Augen auf dieser irdischen Welt geschlossen und bist in der Gegenwart Gottes mit all deinen Vorfahren erwacht."

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im August 2016

Getty Images Ellen DeGeneres im Januar 2020

Instagram / sir_twitch_alot Stephen "tWitch" Boss und seine Mutter Connie Boss Alexander

