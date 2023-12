Fernbeziehung lässt Sila Sahins Ehe wieder total aufleben!

Bei den beiden läuft es richtig gut! Sila Sahin (38) ist beruflich sehr eingespannt: Seit diesem Jahr spielt sie bei Alles was zählt mit und drehte dafür regelmäßig in Köln, lebt aber nun in Berlin. Ihr Mann Samuel Sahin-Radlinger (31) hingegen ist Profi-Fußballer und derzeit in Holland unter Vertrag. Sie führen daher eine Fernbeziehung. Aber die neuen Umstände machen Sila und Samuels Beziehung gar nichts aus!

"Wir haben jetzt eine Fernbeziehung. Ich finde es echt ganz toll, weil es einfach supererfrischend ist", schwärmt die Schauspielerin im Interview mit Bild. Sie würden dadurch die gemeinsame Zeit viel mehr wertschätzen. "Wir daten uns jetzt wieder! Letztens hatten wir einen richtig schönen Tag. Da hatte ich Geburtstag und mein Mann und ich hatten eine Date Night", verrät Sila. Sie genieße es total, da die Zeit zu zweit zwar kürzer, aber auch exklusiver sei.

Die Fernbeziehung ist aber nicht mehr von langer Dauer: Samuel geht nämlich zu einem österreichischen Verein. "Im September ziehen wir als Familie nach Wien. Unsere Jungs lieben das Reisen. Wir haben aber noch keine neue Bleibe dort", erklärte Sila abschließend.

Anzeige

Getty Images Sila Sahin, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila und Samuel Sahin-Radlinger mit ihren Söhnen Elija und Noah

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger, Mai 2022 in Italien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de