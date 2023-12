Freuen sich Fans auf Rea Garveys "Masked Singer"-Comeback?

Am Samstag wird bei The Masked Singer das große Halbfinale zelebriert. Um noch so viele Tipps wie nur möglich sammeln zu können, wird das Rateteam dieses Mal von Rea Garvey (50) unterstützt. Der Sänger saß bereits in mehreren, vergangenen Staffeln an der Seite von Rätsel-Queen Ruth Moschner (47). Wie er sich diesmal schlägt, bleibt vorerst abzuwarten. Die Fans fiebern jedoch Reas Rückkehr schon jetzt entgegen!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Rateshow wimmelt es von begeisterten Zuschauerkommentaren. Ein User schreibt: "Kann er nicht 'kommen, um zu bleiben'? Rea gehört zur Sendung genau wie Opdi." Auch andere Fans der Show können ihr Glück – auch wenn es nur von kurzer Dauer ist – wohl kaum fassen. "Endlich. Ich habe doch fast meine Hoffnung aufgegeben, Rea Garvey bei 'The Masked Singer' zu sehen – freue mich schon sehr darauf", heißt es in einem anderen Kommentar. Auch Rate-Kollegin Ruth meldet sich mit "Juhu! Endlich!" zu Wort.

Zwar wird der irische Musikstar nur für eine Sendung zurückkehren, jedoch können seine Fans ihn bald in einem anderen Format sehen. Wie Presseportal mitteilte, wird es ab dem 25. Januar eine Show geben, in der unter anderem Rea Garvey mehrere Talente auf ihrer spannenden Reise zum Eurovision Song Contest begleitet.

Getty Images Rea Garvey und Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

Getty Images Rea Garvey, Sänger

Getty Images Rea Garvey, Musiker

