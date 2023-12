Junge oder Mädchen? Mareike Schneider verrät Babygeschlecht!

Diese süße Neuigkeit wollte sie ihren Fans keinesfalls vorenthalten! Mareike Schneider (37) hatte im Sommer dieses Jahres verkündet, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Vor wenigen Tagen war es schließlich so weit: Die The Biggest Loser-Coachin und ihr Partner wurden am 12. Dezember erstmals Eltern und konnten ihr Baby in den Armen halten. Jetzt verrät Mareike, ob sie eine Tochter oder einen Sohn bekommen hat.

In ihrer Instagram-Story erklärt sie: "Ihr habt alle so mitgefiebert. Unser Mädchen ist gestern Abend auf die Welt gekommen." Somit bestätigt Mareike: Sie darf sich über ein Töchterchen freuen! Den Namen der Kleinen behält sie allerdings noch für sich. Jetzt sei viel Zweisamkeit und Ruhe mit ihrem Nachwuchs angesagt. "Wir sind wieder zu Hause, absolut überwältigt und glücklich", beendet Mareike das kurze Statement.

Schon bald wird sich die Blondine mit weiteren Details bei ihrer Community melden, wie sie versichert: "Ich werde natürlich ein Posting machen, aber ich bin gerade selbst damit überfordert." Mareike sei es allerdings wichtig gewesen, sich persönlich bei ihren Fans zu melden und sich für die Glückwünsche zu bedanken.

