Rebecca Mir präsentiert sich im Netz supersexy in Dessous

Sie setzt ihre Kurven in Szene. Rebecca Mir (31) wurde durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel bekannt. Zwar konnte die Brünette am Ende nicht den Sieg mit nach Hause nehmen, dennoch nahm ihre Karriere von da an Fahrt auf. Seither arbeitet sie nicht nur als Model und Moderatorin, sondern ist auch stolze Mama. Dass sie ihren Körper noch immer liebt, wie vor der Geburt, stellt die Beauty nun unter Beweis. Rebecca präsentiert sich leicht bekleidet im Netz.

In ihrer Instagram-Story tanzt die 31-Jährige in hotten Dessous am Set einer Kampagne für Hunkemöller. Sichtlich ausgelassen packt die einstige Let's Dance-Finalistin, ausgestattet mit einer Lametta-Boa, ihre besten Dance-Moves aus. Ein zweiter Clip gewährt einen Einblick in Rebeccas Model-Alltag. Es scheint, als habe sie rein gar nichts seit ihrer Zeit bei Heidi Klums (50) Castingshow verlernt: In lilafarbenen Spitzen-Dessous gekleidet, stolziert die Moderatorin nämlich gekonnt um einen riesigen Kronleuchter.

Obwohl Rebecca in den Aufnahmen so wirkt, als habe sie nie etwas anderes gemacht als zu modeln, fühlt sie sich in einer Rolle ganz besonders wohl – und zwar in der als Mama. Im Rahmen der GQ Men of the Year Awards sprach sie mit Promiflash über ihren neuen Alltag. "Das Mamadasein ist ein ganz, ganz anderes Leben, aber wunderschön", schwärmte Rebecca sichtlich glücklich.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Model

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn, Oktober 2023

