"Wird schon": Frank Zander gibt Update aus dem Krankenhaus

Er gibt ein Update. Frank Zander (81) gehört zu den berühmtesten Sängern in der deutschen Schlagerszene. Nachdem er jedoch erst im vergangenen Sommer sein Karriereende bekanntgegeben hatte, war es immer ruhiger um ihn geworden. Gerade erst folgte dann der Schock: Der Musiker wurde wegen zu hoher Entzündungswerte in ein Krankenhaus eingeliefert. Nun meldet sich Frank erstmals wieder bei seinen Fans.

"Ein echtes Berliner Urgestein geht so schnell nicht kaputt... Das wird schon wieder!", lässt der 81-Jährige auf Instagram über seinen Sohn Marcus Zander ausrichten. Dem fügt er einen Schnappschuss hinzu, der seinen Vater mit erhobenem Daumen direkt aus dem Krankenbett zeigt. Es scheint, als gehe es dem Sänger deutlich besser – grinsend blickt er in dem Bild in die Kamera. Aktuell werde Frank noch "intensiv untersucht", heißt es in dem Post weiter. "Die Ärzte sind seit heute Mittag guter Hoffnung, das Problem eventuell gefunden zu haben. Die Diagnose steht aber noch nicht zu 100 Prozent fest", schreibt der Sohn des "Marlene"-Interpreten abschließend.

Dass der Musiker am vergangenen Montag in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, sei vor allem für seine Familie wenig überraschend gewesen. "Ja, es stimmt. Vadder musste in die Klinik. [...] Dass es ihm schlechter geht, zeichnete sich eigentlich schon vor rund zwei Wochen ab", bestätigte daraufhin Sohn Marcus gegenüber BZ.

Nicole Kubelka / Future Image Frank Zander im August 2022

Instagram / frankzander_berlin Frank Zander, Schlagersänger

Getty Images Frank Zander bei der Verleihung der Goldenen Henne in Berlin, 2005

