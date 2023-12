Anna Maria Damms Tochter Kaia muss plötzlich ins Krankenhaus

Anna Maria Damm (27) ist in großer Sorge! Nach der Geburt ihrer Tochter Eliana im Jahr 2018 hatten die Influencerin und ihr Verlobter Julian Gutjahr (27) im April ein weiteres Mädchen auf der Welt begrüßen dürfen. Trotz einiger Herausforderungen, die das Leben als zweifache Mama mit sich bringt, genießt sie ihr Leben in vollen Zügen. Doch jetzt versetzt das Nesthäkchen seine Eltern in Sorge: Kaia muss ins Krankenhaus!

"Kaias Zustand hat sich die letzten Tage leider verschlechtert", schreibt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Nun sind wir in der Kinderklinik und lassen danach schauen." Wenig später meldet sich die zweifache Mama mit einem Gesundheits-Update bei ihren Followern: "Wir müssen im Krankenhaus bleiben. Ich hoffe, es wird hier bald besser."

Die Netzbekanntheit hat aktuell wohl viele Dinge um die Ohren. Anna Maria meldete sich vor wenigen Monaten aus dem Urlaub in Italien. "Die Reise war sehr spontan, aber dafür gibt es einen besonderen Grund", verriet sie damals. Sie gab zu: Sie und Julian planen tatsächlich ihre Hochzeit! Offenbar suchten die Verlobten dort nach einer Location. Mehr Details behielt Anna Maria allerdings noch für sich.

