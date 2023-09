In Italien: Anna Maria Damm plant gerade ihre Hochzeit!

Es geht also bald los! Anfang dieses Jahres hatten Anna Maria Damm (27) und ihr Partner Julian Gutjahr (27) tolle Neuigkeiten verkündet: Sie haben sich im Urlaub nach rund zehn Jahren Beziehung verlobt! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin war zu der Zeit mit ihrem zweiten Kind schwanger, mittlerweile ist die kleine Kaia auch auf der Welt. Jetzt nehmen Anna Maria und Julian offenbar die Hochzeitsplanung in die Hand!

Auf Instagram meldet sich die Influencerin derzeit aus dem Urlaub am italienischen Gardasee. "Die Reise war sehr spontan, aber dafür gibt es einen besonderen Grund", verriet Anna Maria schon. Nun gibt sie zu: Sie planen tatsächlich derzeit ihre Hochzeit! Offenbar suchen die Verlobten momentan nach einer Location. Mehr Details behält Anna Maria allerdings noch für sich.

Im Januar war Julian vor Anna Maria auf die Knie gegangen. Damit hatte die Beauty überhaupt nicht gerechnet und war total hin und weg von dieser Überraschung. "Dieser Moment war so unglaublich besonders. Er hätte nicht noch perfekter sein können", schwärmte sie danach.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr mit ihren Töchtern Eliana und Kaia im Juli 2023 in Italien

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm auf den Philippinen

Anzeige

Welche Location, denkst du, werden Anna Maria und Julian für ihre Hochzeit nehmen? Ein Schloss oder eine historische Villa! Eher einen idyllischen Garten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de