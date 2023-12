Baby Maui: Das sind alle Infos zu Ana Johnsons Entbindung

Ana Johnson (30) ist endlich Mama! Lange hatten die Influencerin und ihr Mann Tim Johnson versucht, Eltern zu werden. Anfang des Jahres verkündete das Ehepaar, dass es Nachwuchs erwartet. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Anas Baby ist auf der Welt. Promiflash fasst nun alle Details zur Entbindung zusammen. "Maui – 7. Dezember 2023 – 56 Zentimeter – 3.800 Gramm", verkündet die frisch gebackene Mama stolz via Instagram. Ana und Tim freuen sich riesig: "Nach fast fünf Jahren halten wir nun unseren größten Schatz in den Händen und können unser Glück kaum in Worte fassen." Zuhause angekommen, verbringen die beiden viel Mama-Sohn-Zeit.

