Bei Beerdigung: Anna Cardwells Familie findet rührende Worte

Sie nehmen gemeinsam Abschied! Anna Cardwell (✝29) hatte zu Beginn des Jahres ihre schwere Diagnose einer Krebserkrankung publik gemacht. Am 9. Dezember verstarb die Tochter von Mama June (44) dann an den Folgen ihrer Krankheit. Ihre Schwestern Honey Boo Boo (18) und Lauryn "Pumpkin" Efird zollten der Internet-Bekanntheit ihren Tribut bereits mit Videos und Bildern im Netz. Bei der Beerdigung hält Annas Familie sie mit herzzerreißenden Worten in Ehren!

Allesamt rufen sie sich die gemeinsamen Momente mit der verstorbenen 29-Jährigen noch mal in Erinnerung. Ein Freund berichtet gegenüber People von der Trauerfeier: Dort sei Anna während einer Rede dafür gelobt worden, dass es ihr immer egal gewesen sei, was andere Leute über sie dachten. Sie sei "voller Leben" gewesen. In Gedanken versunken betont Schwester Lauryn zudem, wie stark Annas Liebe zu ihren zwei Töchtern und ihrem Ehemann Eldridge Toney gewesen sei. Sie habe es geliebt, ihre Vertrauten mit ihren Kochkünsten zu verwöhnen.

Die Angehörigen sind in Sorge, wie es nun nach Annas Tod weitergehen soll – und wie es um das Sorgerecht für ihre zwei Mädels aussieht. Wie TMZ berichtete, habe Annas Mutter June Shannon (44) derzeit das Sorgerecht für die elfjährige Kaitlyn. Die achtjährige Kylee lebe aber nicht bei dem Reality-TV-Star – stattdessen wohne sie derzeit bei ihrem leiblichen Vater Michael.

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, Januar 2021

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihre Familie im Oktober 2020

