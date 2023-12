So glamourös sah Taylor Swift auf ihrer Geburtstagsparty aus

Taylor Swift (34) strahlte mit den Sternen um die Wette! Am Dienstag hatte die berühmte Sängerin gemeinsam mit Selena Gomez (31) in ihren 34. Geburtstag gefeiert. Doch auch an ihrem großen Tag selbst durfte eine große Party mit vielen bekannten Gesichtern nicht fehlen. Unter anderem feierten Blake Lively (36), Sabrina Carpenter (24) und Miles Teller (36) mit der "Love Story"-Interpretin. Von ihrem Liebsten Travis Kelce (34) war allerdings keine Spur zu sehen. Ihm entging dabei Taylors spektakuläres Geburtstagsoutfit!

Auf ihrem 34. Geburtstag war die Blondine ein wahrer Hingucker, wie einige Paparazzi-Fotos zeigen. Darauf trägt Taylor ein kurzes schwarzes Kleid, das mit ihrer silbernen Tasche und ihrem Schmuck um die Wette funkelt. Das Kleid ziert eine glitzernde Mondsichel sowie zahlreiche Sterne. Dazu kombiniert die Musikerin eine dunkle flauschige Jacke und hohe schwarze Schuhe.Taylor trägt ihr Haar offen und ihre Lippen in einem für sie typischen Rot.

Aber auch am Abend zuvor hatte Taylor bereits sehr stylisch ihren Geburtstag eingeläutet. Bei ihrem Treffen mit Selena war sie in einem braunen Ledermantel abgelichtet worden. Wie die Aufnahmen zeigen, hatte die Beauty ihre Haare dieses Mal zu einem Dutt gebunden und ihren Look mit schwarzen Plateau-Lederstiefeln abgerundet.

MEGA Blake Lively und Taylor Swift an ihrem Geburtstag, Dezember 2023

ActionPress Selena Gomez und Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

