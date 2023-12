Star-Alarm: Diese Promis waren bei Taylor Swifts Geburtstag

Taylor Swift (34) hat ihre Freunde versammelt! Die Sängerin feierte am 13. Oktober ihren 34. Geburtstag. Schon einen Tag vorher hatte sie ihren Geburtstag eingeläutet, als sie mit ihrer guten Freundin Selena Gomez (31) total stylish unterwegs war. An ihrem großen Tag setzte die mehrfache Grammy-Gewinnerin dann noch einen drauf: Taylor feierte ihren Geburtstag mit einer fetten Party – und vielen anderen Stars!

In dem New Yorker Nachtklub The Box versammelte die "Lavender Haze"-Interpretin ihre Freunde. Darunter war unter anderem Blake Lively (36), mit der sie vorher schon essen gewesen war. Miles Teller (36) und seine Keleigh Sperry (31) waren ebenfalls mit von der Partie, ebenso wie Zoe Kravitz (35) und Sabrina Carpenter (24). Topmodel Gigi Hadid (28) kreuzte mit Queer Eye-Star Antoni Porowski auf und auch zwei der drei HAIM-Schwestern waren am Start für die Geburtstagssause.

Eine wichtige Person fehlte allerdings an Taylors Geburtstag: ihr Freund Travis Kelce (34). Der Footballspieler hat aber auch einen triftigen Grund. Am Sonntag spielt er mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, in Massachusetts gegen die New England Patriots. Die Tage vor dem Spiel haben alle Spieler ein verpflichtendes Training, das der Tight-End-Spieler selbstverständlich nicht sausen lassen darf.

MEGA Taylor Swift an ihrem 34. Geburtstag

MEGA Blake Lively und Taylor Swift an ihrem Geburtstag, Dezember 2023

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

