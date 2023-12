Zwanglos: Tom Brady und Irina Shayk treffen sich immer noch!

Die beiden verstehen sich immer noch gut! Im Sommer waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass zwischen Tom Brady (46) und Irina Shayk (37) etwas läuft. Immer wieder genossen der einstige Quarterback und das Model Dates zusammen oder unternahmen kleinere Trips. Im Oktober hieß es dann aber, dass die kurze Romanze wieder vorbei sei. Aber ist das endgültig? Irina und Tom sollen sich immer noch ganz zwanglos hin und wieder treffen!

Das plaudert eine Quelle gegenüber Us Weekly aus. "Tom und Irina haben sich in den letzten Monaten ein paar Mal getroffen. Sie haben sich nie getrennt, weil sie nie ein offizielles Paar waren. Das ist also immer noch der Stand der Dinge zwischen ihnen", verrät der Insider. Sie würden sich immer noch super verstehen und einfach die Zeit zusammen genießen.

Vor einigen Wochen hatte eine andere Quelle gegenüber dem Blatt noch gemeint, dass bei Tom und Irina alles aus und vorbei sein soll. Laut des Insiders haben sich die Gefühle zwischen den beiden einfach "im Sande verlaufen". Dass die beiden aber im Guten auseinandergehen, war damals schon klar: "Es herrscht aber kein Groll zwischen ihnen."

Instagram / tombrady Tom Brady im Februar 2023

Getty Images Irina Shayk bei der Met-Gala 2021

Getty Images Tom Brady, NFL-Spieler

