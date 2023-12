Autsch! Dominic Harrison lässt sich Achsel-Tattoo stechen

Dominic Harrison (32) hat sich etwas Besonderes ausgedacht... Der YouTuber ist ein großer Fan von Tattoos. So widmete er auch schon seinen Liebsten einige Tintenkunstwerke. Für seine beiden Töchter ließ er sich beispielsweise ein Märchenschloss auf die Hand tätowieren. Aber auch seine Dankbarkeit für seine Fans ging bereits unter die Haut. Jetzt überrascht Dominic jedoch mit diesem Motiv – und vor allem mit der Körperstelle!

Auf Instagram zeigt er seiner Community sein neues XXL-Projekt. Dominic ließ sich einen Gorilla stechen – und zwar unter die Achsel! "Aber eine der schlimmsten Stellen!", schreibt der Mann von Sarah Harrison (32) zu einem Video, welches den ganzen Prozess zeigt. In dem Clip sieht der Fitnessfan beim Tätowieren nicht sehr glücklich aus – wahrscheinlich wegen der Schmerzen. Doch für ihn scheint sich alles gelohnt zu haben.

Auch Sarah ist begeistert. Sie kommentiert das Posting mit einem schockierten Emoji und den Worten: "Ist so gut geworden." Ob das neue Motiv aber an die Lieblingstätowierungen der Influencerin herankommt? Vor einigen Jahren verriet sie, welche von Dominics Tätowierungen ihr am besten gefallen: "Eigentlich unsere Family-Tattoos."

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrisons Tattoo

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Februar 2023

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

