"Forsthaus Rampensau"-Beverly gesteht Diogo ihre Gefühle!

Große Gefühle bei Forsthaus Rampensau? Aktuell nimmt Diogo Sangre (29) an dem neuen Reality-TV-Format teil. Dort trifft er auf seine alte Bekannte Beverly – und die Wiedersehensfreude ist groß: Die beiden Realitystars verstehen sich auf Anhieb gut und verbringen viel Zeit miteinander. Später kursieren im Haus allerdings die Gerüchte, dass Beverly und ihre Showpartnerin Natascha Beil Diogo und Kumpel Kevin Platzer strategisch um den Finger wickeln wollten. Doch anscheinend hat Beverly ihre Meinung wieder geändert – und mag Diogo ein bisschen mehr!

Das offenbart die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin in der aktuellen Folge von "Forsthaus Rampensau": "Ich mag deinen Humor, ich verbringe gern Zeit mit dir. [...] Ich blödele gern mit dir rum. [...] Und das ist alles absolut keine Strategie." Und was sagt ihr Auserwählter dazu? "Ich glaube, Beverly hat echte Gefühle für mich – im Sinne von Freundschaft", so Diogo später im Interview.

Sind es die wahren Gefühle oder steckt doch wieder nur Strategie dahinter? Denn seit dem Einzug der Neuankömmlinge hat Diogo nur noch Augen für Gina-Lisa Lohfink (37)! "Gina-Lisa ist hot, ganz einfach", gibt der 29-Jährige schmunzelnd zu. Dass die Aufmerksamkeit des ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten auf ihr liegt, merkt auch Gina-Lisa selbst: "Seitdem wir eingezogen sind, ist Diogo nicht mehr mit Beverly zusammen oder mit anderen..."

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

Joyn Diogo Sangre und Gina-Lisa Lohfink bei "Forsthaus Rampensau"

