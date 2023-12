Markus Söder und Tochter sind sich bei Geschenken uneinig

Da sind sie wohl nicht einer Meinung! Am Wochenende besuchte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gemeinsam mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt (24) die Spendengala Ein Herz für Kinder. Das dunkelhaarige Model, das mittlerweile in New York lebt, und der 56-Jährige präsentierten sich gut gelaunt auf dem roten Teppich. Doch beim Thema Geschenke sind sie wohl verschiedener Ansicht: Markus widerspricht seiner Tochter Gloria!

In einem Interview mit Bild gibt sich Gloria sehr bescheiden: "Mir ist es immer wichtig, in Kontakt zu sein. Ob ich jetzt ein Armband habe, eine Tasche oder sonstiges, das ist mir so egal." Ihr berühmter Vater will dies aber anscheinend nicht so stehen lassen. "Das war jetzt ein bisschen sehr politisch korrekt formuliert. Mein Gefühl ist nach vielen Erfahrungen: Wenn das dann nicht das Richtige war, was man wollte, gab es da schon mal ganz große Enttäuschungen", widerspricht der Nürnberger schmunzelnd seiner Tochter.

Im Netz freuten sich die Fans derweil über die schönen Bilder, die das Vater-Tochter-Gespann auf Instagram veröffentlichte. "Super, was für eine hübsche Tochter", kommentierte ein begeisterter User. "Cooler Vater, schöne Tochter", schreibt ein anderer Follower.

