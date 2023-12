Nach Meghan: Königin Camilla bekommt einen eigenen Podcast

Königin Camilla (76) folgt dem Beispiel der Sussexes. 2020 hatten Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) ein neues Projekt angekündigt. Die royalen Aussteiger bekamen einen eigenen Podcast, der den Namen "Archetypes" trug. Doch dieser floppte schnell – nach nur einer Staffel wurde das Format abgesetzt. Ob die Frau von König Charles (75) jetzt ihre Chance wittert? Denn Camilla bekommt nun auch einen Podcast!

Wie Daily Mail berichtet, wird die 76-Jährige ab dem 8. Januar als Co-Moderatorin des Audioformats "The Reading Room" zu hören sein. Gemeinsam mit einer Wohltätigkeitsorganisation möchte Camilla das Literaturverständnis bei Kindern und Erwachsenen in Großbritannien und anderswo stärken. Bisher sind acht Episoden geplant – Camilla wird in Zuge dessen einen Schriftsteller und eine Schauspielerin interviewen.

Die Königsgemahlin ist nicht die erste aus dem britischen Königshaus, die sich an einen Podcast wagt. Prinz Andrews (63) Ex-Frau Sarah Ferguson (64) hatte im Frühjahr via Instagram angekündigt, dass sie in "Tea Talks with the Duchess & Sarah" einige Dinge "richtigstellen" wolle. Die zweifache Mutter hatte es kaum erwarten können, ihren Fans davon zu berichten.

Getty Images Königin Camilla im September 2023 auf Schloss Versailles

Getty Images Königin Camilla Juli 2023

Getty Images Sarah Ferguson im September 2023

