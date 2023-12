Sexy Sixpack-Pics: San Diego Pooth muss Kritik einstecken!

Er ist in Topform! San Diego Pooth (20) ist der älteste Sohn von der Moderatorin Verona Pooth (55) und ihrem Ehemann, dem Unternehmer Franjo Pooth (54). Der Sportler lebt aktuell in den USA, um dort an seiner Karriere als Profigolfer zu arbeiten. Nebenbei versucht sich der Promi-Spross auch als Model. Im Netz präsentiert der Hottie nun seinen durchtrainierten Body! Doch was halten die Fans von San Diegos sexy Pics?

Auf Instagram ruft der Beitrag des 20-Jährigen gemischte Reaktionen hervor: "Schickes Shooting auf dem Klo. Echt affig und peinlich", zeigt sich eine Userin wenig angetan von San Diegos Aufnahmen. "Reicht dann auch. Irgendwann sieht es nicht mehr schön aus", äußert sich ein anderer ebenfalls kritisch. Doch die Bilder stoßen nicht nur auf Ablehnung. "Schöne Aussicht. Du bist jedenfalls weiterhin gut dabei", unterstützt ihn ein Fan.

Seine berühmte Mutter Verona plauderte letztes Jahr aus, dass ihr Sohnemann eine Freundin habe. "Er hat eine Freundin da gefunden. […] Sehr süß! Blonde Haare, große blaue Augen, sehr durchtrainiert", verriet die stolze Mama Gala.

Anzeige

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

Anzeige

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth im Juni 2022

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth mit ihrem Mann Franjo und ihren Kindern San Diego und Rocco, März 2022

Anzeige

Was haltet ihr von San Diegos Waschbrettbauch? Super heiß! Nicht so mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de