Spielt Sophie Turner mit diesem Lied auf die Trennung an?

Ob Sophie Turner (27) gegen ihren Ex-Mann schießt? Eigentlich galten die Schauspielerin und Joe Jonas (34) als Traumpaar, doch im Herbst folgte überraschend die Trennung der beiden Hollywoodstars. Kurz nachdem das Ehe-Aus bestätigt wurde, ließen sich die zweifachen Eltern scheiden. Über das Beziehungsende ist nicht viel bekannt, inzwischen soll die Game of Thrones-Darstellerin wieder verliebt sein. Doch jetzt scheint Sophie gegen ihren Ex zu sticheln...

Am Mittwoch teilte sie in ihrer Instagram-Story einen Link zum Lied "All I Ever Asked". In dem Song wird Trennungsschmerz thematisiert – ob Sophie Parallelen zu ihrer einstigen Ehe sieht? Denn im Refrain heißt es: "Ich wollte nur ein bisschen mehr Zeit, war das wirklich so schwer? Es war alles, was ich je von dir verlangt habe." Es wirkt so, als könne Sophie diese Gefühle ganz gut nachempfinden.

Doch die Britin scheint andererseits über die Scheidung gut hinweggekommen zu sein, immerhin hat sie einen neuen Partner an ihrer Seite. Die neue Romanze seiner ehemaligen Frau scheint Joe gelassen zu nehmen. "Joe unterstützt jede Entscheidung, die sie trifft, und wenn sie glücklich ist, ist er es auch", versicherte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Getty Images Sophie Turner im März 2023

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2019

