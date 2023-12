Telefon-Hacking bei Harry: Wusste Piers Morgan Bescheid?

Wusste Piers Morgan (58) mehr, als er zugibt? Bereits seit einigen Monaten kämpft Prinz Harry (39) vor Gericht gegen den Zeitungsverlag Mirror Group Newspaper. Dieser soll unter anderem gesetzeswidrige Abhörmethoden eingesetzt haben, um an Informationen zu kommen. Erst vor wenigen Stunden gelang Harry ein Teilsieg, als ihm eine Schadensersatzzahlung zugesprochen wurde. Doch es ist noch nicht vorbei: Nun muss sich wohl auch Piers vor Gericht verantworten.

Wie The Standard berichtet, habe Piers zwischen 1995 und 2004 als Redakteur für eine der betreffenden Zeitungen gearbeitet. Bisher bestreitet er, an dem Telefon-Hacking beteiligt gewesen zu sein. Doch nun könnte sich das Blatt wenden, denn eine Aussage des Journalisten Omid Scobie belastet den Moderator. Omid behauptet nämlich, Piers 2002 als Praktikant sagen gehört zu haben, dass er bestimmte Informationen aus den gehackten Telefonen bezogen habe. "Ich fand, dass Herr Scobie ein aufrichtiger und zuverlässiger Zeuge war", so der Richter. Piers wird sich jetzt erklären müssen.

Dass ausgerechnet Omid die entscheidende Aussage trifft, dürfte Piers gar nicht gefallen. Denn wegen dessen Enthüllungsbuch sind die beiden bereits aneinandergeraten. Vor allem die Schlagzeilen um die plötzliche Namensnennung von König Charles (75) und Prinzessin Kate (41) ließen Piers an der Glaubwürdigkeit des selbst ernannten Royal-Experten zweifeln. Omid selbst sei mittlerweile mehr als frustriert wegen der Anschuldigungen.

Getty Images Prinz Harry bei Charles' Krönung im Mai 2023

Getty Images Piers Morgan im September 2021

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, prominenter Royal-Experte

