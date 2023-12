"Temptation Island V.I.P."-Lorik schießt gegen Lola Weippert

Lorik Bunjaku (27) schießt heftig gegen Lola Weippert (27)! Bei Temptation Island V.I.P. wurde der Mannheimer beim finalen Lagerfeuer von seiner Freundin Denise Hersing (27) sitzen gelassen. Die Blondine hatte auf der Insel der Versuchung eine Selbstfindungsreise gemacht und herausgefunden, dass sie sich für ihren Partner verstellt hatte. Moderatorin Lola bestärkte Denise in ihrem Vorhaben, für sich einen Schlussstrich zu ziehen. Das stößt Lorik nun bitter auf: Er findet, Lola ist bei "Temptation Island" falsch!

"Lolas Moderation finde ich total daneben. Sie ist bei 'Temptation Island' fehl am Platz! Und das sage ich schon seit ein paar Staffeln", wettert der 27-Jährige im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Sie geht nie auf beide Parteien ein. Sie versucht lediglich ihr Image als feministische, unabhängige und starke Frau in der Öffentlichkeit noch mehr zu vermarkten." Die Moderation des Reality-TV-Formats sei für sie nur Mittel zum Zweck. "Ihr geht es nicht um die Personen. Die Frauen, die sie bestärkt, sind ihr genauso egal wie die Männer, die sie runtermacht und kaum zu Wort kommen lässt", schießt Lorik weiter.

In der elften Folge stand das finale Lagerfeuer von Lorik und Denise an. Lola fragte die 27-Jährige zunächst, wie ihr aktueller Beziehungsstatus sei. Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin zögerte und antwortete, dass es schwierig sei. Doch dann fragte Lola erneut: "Denise, wie ist dein Beziehungsstatus?" Erst dann rückte sie mit der Sprache heraus: "Ich bin Single. Das bringt doch nichts."

