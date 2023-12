Auf diesen "Masked Singer"-Kandidaten freut sich Rea Garvey!

Auf diese Maske hat Rea Garvey (50) ein Auge geworfen! Am Samstag wird bereits das große Halbfinale von The Masked Singer über die Bildschirme flimmern. Dabei gab es in den vergangenen Shows immer wieder Wechsel im Rateteam. Während es wöchentlich wechselnde Rategäste gibt, wurde nun auch das feste Mitglied Álvaro Soler (32) gegen Rick Kavanian (52) ausgetauscht. Für das Halbfinale bekommen der Komiker und Ruth Moschner (47) nun Verstärkung von Rea Garvey. Rea hat sogar schon einen Favoriten unter den Teilnehmern!

Im Interview mit ProSieben verrät der Musiker, auf welche Maske er sich am Samstag ganz besonders freut: "Ganz klar, der Troll – er ist ein Rockstar!" Dabei räumt das einstige feste Rateteam-Mitglied ein, dass er es ganz schön vermisst, Teil der Show zu sein und den maskierten Promis auf den Zahn zu fühlen. "Ich liebe es einfach, mit Ruth im Rateteam zu sitzen. Wir führen eine richtige Sherlock-Holmes-Freundschaft und haben sehr viel Spaß zusammen", erklärt der Sänger.

Aber nicht nur Rea freut sich über seine Rückkehr – auch die Fans sind völlig aus dem Häuschen! "Kann er nicht 'kommen, um zu bleiben'? Rea gehört zur Sendung genau wie Opdi" und "Endlich. Ich habe doch fast meine Hoffnung aufgegeben, Rea Garvey bei 'The Masked Singer' zu sehen – freue mich schon sehr darauf", lauten bloß zwei der vielen Kommentare auf Instagram.

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

Getty Images Der Troll bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Rea Garvey bei "The Masked Singer"

