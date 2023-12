Cardi B unter Tränen, während Offset wild Geburtstag feiert!

Er bringt ihr Fass zum Überlaufen! Cardi B (31) und ihr Ehemann Offset (32) trennten sich vor kurzer Zeit voneinander. Seither spricht die Musikerin öffentlich in den sozialen Medien über das Liebes-Aus der beiden. Dabei kommt der US-Amerikaner bei seiner ehemaligen Partnerin nicht gut weg. Und jetzt wird der Rapperin alles zu viel: Cardi bricht in Tränen aus, während Offset ohne sie seinen 32. Geburtstag feiert!

Auf Instagram meldet sich die 31-Jährige in einem Livestream am Abend des Geburtstags unter Tränen. "Er spielt wirklich gerne Spielchen mit mir, wenn ich am verletzlichsten bin!", macht sie ihrem Frust Luft und wirft Offset mehrere Beleidigungen entgegen. "Er spielt gerne seine Spielchen mit mir, weil er weiß, dass ich kein einfaches Mädchen bin!", behauptet Cardi.

Dabei reagieren die User im Netz gemischt auf ihren emotionalen Zusammenbruch. "Sie hat niemanden, mit dem sie reden kann. Deswegen muss sie sich bedauerlicherweise ans Internet wenden. Sie ist verletzt", schreibt ein Nutzer und ein weiterer fügt hinzu: "Die kommen eh wieder zusammen. Hier ist nichts besonderes zu sehen."

