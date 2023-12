Fans enttäuscht von Prinz Harry und Meghans Weihnachtskarte

Die diesjährige Weihnachtskarte der Sussexes kommt bei den Royal-Fans nicht gut an! Am Freitag veröffentlichten Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) ihre alljährliche Grußkarte für die besinnlichen Tage. Anders als in den Vorjahren posieren sie auf dem Foto dieses Mal aber nicht mit ihren zwei Kindern Archie (4) und Lilibet (2). Stattdessen verwendeten sie einen alten Schnappschuss von den Invictus Games, auf dem nur sie selbst abgebildet sind. Die Fans sind deshalb ziemlich enttäuscht von Harry und Meghans Weihnachtskarte!

Auf der Nachrichtenplattform X geben jetzt zahlreiche Nutzer ihre Meinung zu der Grußkarte ab – und das Urteil fällt negativ aus. "Die Karte von Harry und Meghan strahlt gar keine Weihnachtsstimmung aus" und auch "Das ist gelinde gesagt nicht überzeugend", schreiben beispielsweise zwei Royal-Fans. Vor allem, dass Archie und Lilibet nicht mit auf dem Foto sind, finden einige User traurig. "Was? Keine Kinder?" und "Leider sind sie die einzigen beiden auf der Karte", heißt es in zwei weiteren Kommentaren.

Im Gegensatz zu Harry posiert dessen großer Bruder Prinz William (41) auf seiner eigenen Weihnachtskarte erneut mit der ganzen Familie! Auf dem Schwarz-Weiß-Foto reihen sich William, seine Frau Prinzessin Kate (41) und die drei Kids Prinz George (10), Prinz Louis (5) und Prinzessin Charlotte (8) in Partnerlooks aneinander. Doch auch das Vorzeigepaar musste bereits Kritik für das Pic einstecken – und zwar wegen eines vermeintlichen Photoshop-Fails.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

Anzeige

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de