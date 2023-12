Freund verrät: Michael Schumacher ist nicht mehr derselbe

Es gibt ein Update! Der einstige Rennfahrer Michael Schumacher (54) ist im Dezember 2013 beim Skifahren schwer gestürzt und erlitt dabei ein Schädel-Hirn-Trauma. Seitdem gibt es kaum Informationen zu dem aktuellen gesundheitlichen Zustand des siebenfachen Weltmeisters. Seine Familie schirmt ihn komplett von der Öffentlichkeit ab. Am 29. Dezember werden zehn Jahre nach dem verheerenden Unfall vergangen sein: Der enge Freund von Michael Jean Todt (77) hat nun über dessen Zustand gesprochen!

Der ehemalige Formel-1-Teamchef sagt gegenüber L'Equipe: "Er ist einfach nicht mehr der Michael, der er einmal war!" Seine Frau und seine Kinder würden sich rührend um den 54-Jährigen kümmern. Der 77-Jährige sei bis heute sehr traurig, dass seinem engen Freund dieses tragische Schicksal widerfahren musste. "Sein Leben ist jetzt anders und ich bin privilegiert, Momente mit ihm zu teilen", betont der ehemalige Ferrari-Chef.

Der Lebensweg von Michael wird bald im TV zu sehen sein. Die Doku "Being Michael Schumacher" verfolgt in fünf Teilen die Laufbahn des Jungen von der Kartbahn bis zur Ikone des Motorsports. "Einer, der in der Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist, aber doch immer bleibt", heißt es in der Beschreibung der Serie.

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, Rennfahrer

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher und Jean Todt im Juli 2002

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Formel-1-Rennfahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de