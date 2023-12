Indizien passen: Ist er etwa "Masked Singer"-Klaus-Claus?

Führt er gerade etwa ganz Deutschland an der Nase herum? Aktuell singen wieder verkleidete Promis auf der großen Showbühne bei The Masked Singer. In den vergangenen Wochen wurden bereits vier Masken enthüllt. Noch fünf Kandidaten kämpfen aktuell um den Einzug in das große Finale – darunter auch Klaus Claus. Promiflash hat sich nun näher mit dem Bruder von Santa Claus beschäftigt – könnte dieser Sänger unter der Maske von Klaus Claus stecken?

Viele Zuschauer sind sich sicher, dass unter der Maske Tim Bendzko (38) singen muss. Aber was spricht eigentlich für den Musiker? Promiflash hat nachgeforscht! Im ersten Indizienclip war ganz eindeutig die Nummer 110110 zu sehen – das ist unter anderem auch eine Nummer für Kaffeefilter. Ein Hinweis auf Tims Album "Filter"? Außerdem sind in den Videos immer wieder Briefe zu sehen. In einem der bekanntesten Lieder des Sängers "Nur noch kurz die Welt retten" lautet eine Textpassage: "Noch 148 Mails checken". Aber auch das Indiz "Adventssale 1.12., 2.12., 3.12." könnte auf Tim hindeuten. Dreht man die Daten um, könnten sie auch für die Monate Januar, Februar und März stehen – wie passend, dass ein weiterer Song des Berliners den Titel "April" trägt.

Auch die Nutzer der Joyn-App sind sich ziemlich sicher, dass es sich bei Klaus Claus um Tim handeln muss [Stand: 15. Dezember, 10:10 Uhr]. 63 Prozent stimmen für den "Keine Maschine"-Interpreten. Mit 12 und 8 Prozent folgen mit einem ziemlich großen Abstand Wincent Weiss (30) und Klaas Heufer-Umlauf (40).

Anzeige

Getty Images Tim Bendzko im Dezember 2016 in Bochum

Anzeige

Getty Images Wincent Weiss bei der "Giovanni Zarrella Show"

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Dezember 2017 in Bochum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de