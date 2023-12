Liebes-Aus? Kendall Jenner ohne ihren Bad Bunny auf Event!

Haben die beiden sich etwa getrennt? Kendall Jenner (28) und der Musiker Bad Bunny (29) sind seit einiger Zeit ein Paar. Obwohl die Bekanntheit seit ihrer Kindheit in der Realityshow The Kardashians ihr Leben der Öffentlichkeit präsentiert, hält das erfolgreiche Model ihre Liebesbeziehungen normalerweise eher privat. Nun gibt es aber Grund zur Annahme, dass die Beauty und ihr Liebster getrennte Wege gehen – Kendall erscheint ohne ihren Bad Bunny auf einem Event!

Wie Daily Mail berichtet, besuchte der Victoria's Secret-Engel alleine eine Veranstaltung in Colorado, um dort den Gästen seine eigene Tequila Marke 818 zu präsentiert. Dabei soll sich Kendall zwar angeregt mit Devon Windsor (29) und Lais Ribeiro (33) unterhalten haben, von ihrer plus Eins fehlte aber jegliche Spur. Es wird vermutet, dass Bad Bunny die Feiertage mit seiner Familie in Puerto Rico verbringe. Beide wurden bereits seit rund einem Monat nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet.

Bereits vor wenigen Wochen deutete Kendall ein Liebes-Aus mit ihrem Liebsten an. So hatte sie auf den sozialen Medien ein Bild von einem Sonnenuntergang gepostet und schrieb: "Was für mich bestimmt ist, wird mich einfach finden." Seither spekulieren ihre Fans über das Ende der Beziehung zu Bad Bunny. Das Model äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten.

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2023

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

Daniel Derro Regan Kendall Jenner im März 2023

