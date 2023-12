Nach Hayleys Not-OP: Derek Hough teilt Gesundheitsupdate

Er kümmert sich um seine Liebste! Derek Hough (38) und seine Ehefrau Hayley Erbert sind in guten wie in schweren Zeiten füreinander da. Dies hatte der Dancing with the Stars-Star unter anderem vor wenigen Tagen bewiesen, da seine Partnerin wegen einer Notoperation ins Krankenhaus gebracht wurde. Dabei hält der Tänzer die Fans auf Social Media auf dem Laufenden. So auch jetzt: Derek teilt Neuigkeiten zu dem Zustand seiner Hayley!

Auf Instagram veröffentlicht der Profitänzer ein kurzes Video – und bringt seine Fans damit auf den neusten Stand. "Wie ihr alle wisst, war die vergangene Woche für uns eine herausfordernde Reise, aufgrund eines lebensbedrohlichen Ereignisses", fängt der Choreograf an und fügt hinzu: "Hayley geht es gut. Ihr Genesungsprozess ist ein wahres Wunder."

Dabei merkt Derek an, dass in wenigen Wochen eine weitere Operation stattfinden wird. Bei dieser wird ein Schädelimplantat eingesetzt. "Es wird den Schädel in seine natürliche Form zurückbringen und das Gehirn vor Verletzungen schützen", erklärt der Tänzer. In der Kommentarspalte finden ihre Fans daraufhin aufmunternde Worte und wünschen Hayley gute Besserung.

Instagram / hayley.erbert Derek Hough und Hayley Erbert

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert, Profitänzer

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im März 2020

