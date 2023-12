Schädelhämatom: Derek Houghs Frau Hayley hatte eine Not-OP!

Derek Hough (38) sorgt sich um seine Ehefrau Hayley. Der Dancing with the Stars-Tänzer und seine Liebste mussten zusammen schon einiges durchmachen. Ende des vergangenen Jahres war das Paar zum Beispiel in einen schlimmen Autounfall verwickelt. Hayley hatte sich dabei am Kopf verletzt und musste genäht werden. Nun steht es wieder ziemlich ernst um sie. Hayley musste dringend operiert werden.

In einem Instagram-Statement erklärt Derek, dass seine Frau am Ende ihres Tour-Auftritts in Washington, D.C. die Orientierung verloren hatte und ins Krankenhaus gebracht wurde: "Bei ihr wurde ein Schädelhämatom durch ein geplatztes Blutgefäß diagnostiziert." Eine Notfall-Kraniektomie war erforderlich. Dabei handelt es sich um einen Eingriff, bei dem ein großes Knochenstück auf einer Kopfseite entfernt wird, sodass die darunter liegende Hirnhaut erweitert wird und das Gehirn mehr Platz hat. Hayley habe das Ganze gut überstanden. "Sie ist in einem stabilen Zustand", verrät Derek.

Darüber hinaus bedankt sich der Showstar bei allen Ersthelfern und dem medizinischen Personal, das sich um Hayley gekümmert hat und immer noch versorgt. "Ich bitte euch um Gebete und Positivität in dieser Zeit", gibt er abschließend zu verstehen.

Hayley Erbert 2022

Hayley Erbert und Derek Hough, Tänzer

Derek Hough und Hayley Erbert

