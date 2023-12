Mehrere Verdächtige: Wer ist der "Masked Singer"-Lulatsch?

Wer steckt bloß unter der Maske? Seit knapp vier Wochen sorgt der Lulatsch bei The Masked Singer nun schon für reichlich Kopfzerbrechen. Aber auch mit seiner Leistung kann der Kandidat punkten und schaffte es nun sogar ins Halbfinale. Während sich die Fans der beliebten Ratesendung bei den verbliebenen Teilnehmern recht sicher zu sein scheinen, wer sich darunter verbirgt, tappen sie bei der farbenfrohen Maske noch ziemlich im Dunkeln. Promiflash hat den Lulatsch mal genauer unter die Lupe genommen!

Promiflash hat sich mit den Indizien des Lulatsches auseinandergesetzt und dabei einige der Verdächtigen ein wenig genauer untersucht. Hoch gehandelt wird derzeit der Schauspieler Pasquale Aleardi (52). Für den Schweizer spricht unter anderem der Rüblikuchen sowie der rot/weiße Lollipop. Diese Hinweise könnten auf sein Heimatland hindeuten. Außerdem war in einem Indizienclip ein Apfel zu sehen – Pasquale spielte 2019 in dem Film "Ich war noch niemals in New York" mit. Die US-amerikanische Metropole wird immerhin auch als Big Apple bezeichnet. Der Herzluftballon könnte dagegen auf seine Rolle in "Männerherzen" hindeuten.

Vielleicht steht das Obst aber auch für einen Reichsapfel – steckt womöglich Adel Tawil (45) unter der Maske? Es war außerdem ein Bild des Comic-Helden Asterix zu sehen. Asterix bedeutet übersetzt "Sternchen". Ist das vielleicht eine Anspielung auf den Hit des Musikers "Vom Selben Stern"? Viele Zuschauer vermuten aufgrund der Größe des Lulatsches und der vielen Anspielungen auf Pommes aber auch Handballspieler Pascal Hens (43) unter dem Kostüm.

Anzeige

Getty Images Pasquale Aleardi, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Adel Tawil im Februar 2014

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Pascal Hens bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de