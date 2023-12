Aggressionsproblem? Promi-Büßen-Christin widerspricht Olivia

Sie wünscht sich mehr Umsicht! Christin Okpara (27) war öfter durch ihr aggressives Verhalten in diversen TV-Shows negativ aufgefallen. Beim großen Das große Promi-Büßen stellt sich die ehemalige Are you the One?-Kandidatin ihren vergangenen Fauxpas. In der Runde der Schande musste sich der Lockenkopf scharfe Kritik von Showmasterin Olivia Jones (54) gefallen lassen. Die Dragqueen findet: Das TV-Sternchen habe ein Aggressionsproblem! Im Gespräch mit Promiflash weist Christin Olivia zurecht!

"Wenn man selbst kein professionell ausgebildeter Psychologe ist, sollte man ohnehin mit derartigen Aussagen sorgfältig umgehen. Und selbst dann ist und bleibt es eine Ferndiagnose, die nicht einfach zwischen Tür und Angel festgestellt werden kann", echauffiert sich die Sozialpädagogin im Promiflash-Interview über die Moderatorin. Ihr Verhalten rechtfertigt die Influencerin mit ihrem schwierigen Background: "In meiner Vergangenheit ist so viel passiert, was mir den Glauben an die Menschheit geraubt hat." Gerne würde Christin in Zukunft mehr von ihren Schicksalsschlägen preisgeben.

Beim Promi-Büßen fiel Christin bisher nicht durch Besonnenheit auf: "Mit denen werde ich danach nichts mehr zu tun haben. [...] Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen", schoss sie gegen ihre Mitkandidatinnen Emmy Russ (24), Lisha und Co.

Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

Olivia Jones, Moderatorin

Christin, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

