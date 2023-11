Promi-Büßen: So hart ist Christin Okparas Runde der Schande

Sie muss büßen! Christin Okpara hat in der Vergangenheit vor allem mit ihrem Auftreten im Reality-TV-Format Are You The One? für Aufsehen gesorgt. Die 27-Jährige zoffte sich fast ununterbrochen mit ihren Mitstreitern und ließ ihren aggressiven Gefühlen freien Lauf. Mit ihrer Teilnahme an der Sendung Das große Promi-Büßen möchte der Lockenkopf nun für seine Vergehen geradestehen: Während der Runde der Schande muss Christin für ihr Aggressionsproblem Buße tun!

In der aktuellen Folge von "Das große Promi-Büßen" stellt sich Christin der Runde der Schande mit Olivia Jones (54). Dass ihr "Temperament" das Problem ist, sei ihr bewusst. "Temperament ist noch sehr nett ausgedrückt. Ich würde sagen, dein Aggressionsproblem", erklärt Olivia. Die Sozialpädagogin betont, dass sie sich das wohl langsam mal eingestehen müsse. Als symbolische Buße muss die Influencerin 200 Mal "Ich möchte ein gutes Vorbildsein" an die Tafel schreiben.

Bei den Zuschauern hat die Blondine Eindruck hinterlassen – aber keinen besonders guten. Auf X zeigen die User, was sie von ihr halten. "Christin ist ein schlimmer Mensch", lautet ein Kommentar. Andere schreiben: "Sympathisch geht anders" oder "Dass Christin Sozialpädagogin ist, ist superwitzig."

TVNOW Kandidatin Christin bei "Are You The One?"

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

