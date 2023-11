Fies! Christin Okpara lästert über Promi-Büßen-Kandidaten

Hat sie sich damit endgültig ins Aus geschossen? Christin Okpara (27) nimmt an der diesjährigen Das große Promi-Büßen-Staffel teil. Doch statt ihre Fehler aus vergangenen Formaten einzusehen und an sich zu arbeiten, eckt der Realitystar unter anderem mit Emmy Russ (24) an. Nicht verwunderlich also, dass Christin für die Exit-Liste nominiert wird. In einem spannenden Spiel tritt sie dann gegen Mike Cees an – und gewinnt. Doch statt sich über ihren Verbleib in der Show zu freuen, lästert Christin fies über die Kandidaten!

"Mit denen werde ich danach nichts mehr zu tun haben. [...] Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen!", wettert die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin und bezeichnet ihre Mitkandidaten als "Pappnasen". Was Christin aber nicht weiß: Emmy, Lisha und Co. durften das gesamte Spiel inklusive Lästereinlage über einen Bildschirm mitverfolgen. "Wie redet die denn?", fragt einer daraufhin entsetzt.

Kurz zuvor schien die Sozialpädagogin in der Runde der Schande ihre vergangenen Fehler einzusehen. Dass ihr "Temperament" das Problem ist, sei ihr bewusst, gibt Christin gegenüber der Moderatorin Olivia Jones (54) zu. Als symbolische Buße musste sie daraufhin 200 Mal "Ich möchte ein gutes Vorbild sein" an eine Tafel schreiben. Hat Christin etwa doch nicht aus ihren Fehlern gelernt?

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Instagram / christinokpara Christin Queenie, Reality-TV-Star

Instagram / christin.queenie Christin Okpara, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

