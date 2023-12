Ariana Grande kommt nicht von Manager Scooter Braun los!

Was ist nun Sache? Zehn Jahre lang arbeitete Ariana Grande (30) mit ihrem Manager Scooter Braun (42) zusammen. Nachdem dieser zuletzt jedoch wiederholt für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, beendete die Musikerin laut Medienberichten ihr langjähriges Arbeitsverhältnis. Angeblich soll sie sogar bereits einen neuen Vertrag bei Demi Lovatos (31) Manager Brandon Creed unterschrieben haben. Doch soll all das nur wenig an einem offensichtlichen Fakt ändern: Ariana arbeitet noch immer mit Scooter zusammen.

"Obwohl Ariana in der Tat ein neues Musikmanagement gefunden hat, hat sie sich nicht von Scooter getrennt, weil sie vertraglich an ihn gebunden ist", verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. Und bei eben genau diesem Vertrag soll es sich sogar um gleich mehrere, weitere Jahre handeln, wie US-Medien weiter verlauten lassen. "Wenn Ariana morgen ein neues Album veröffentlichen würde, wäre sie immer noch verpflichtet, zusätzlich zu Brandon auch Scooter zu bezahlen. Daran hat sich nichts geändert", erklärt die Quelle daraufhin.

Erst vergangene Woche sorgte die "Thank U, Next"-Interpretin für viel Gesprächsstoff, als sie einen Beitrag in den sozialen Medien likte, der zuvor ihre neue Vertragsunterzeichnung mit Brandon bekannt gegeben hatte. "Sie möchte, dass der Fokus auf ihrer Kunst liegt und er stellt ihre Kunst und ihre Visionen vor alles andere", berichtete daraufhin ein Insider gegenüber Billboard.

Getty Images Ariana Grande, 2016

Getty Images Scooter Braun, Manager

Getty Images Ariana Grande, 2020

