Beziehung in der Öffentlichkeit: Selena Gomez hatte Zweifel

Sie wollte auf Nummer sicher gehen! Erst vor wenigen Tagen machte Selena Gomez (31) ihre Beziehung zu dem Musikproduzenten Benny Blanco (35) öffentlich – dabei sind die beiden schon seit gut einem halben Jahr ein Paar. Dass sie ihre Liebe aber nicht sofort öffentlich machte, hatte auch einen Grund: Selena wollte abwarten, bis sie sich zu einhundert Prozent sicher ist – und Benny konnte sie offensichtlich überzeugen!

Das verrät jetzt ein Insider gegenüber Entertainment Tonight: "Sie fühlt sich so sicher und geborgen mit ihm, dass sie das Gefühl hatte, es sei ein guter Zeitpunkt, um ihren Fans mitzuteilen, wie glücklich sie ist." Vor allem schätze die Sängerin an ihrem Liebsten seine kommunikative und ehrliche Art. Dennoch soll Selena am Anfang Zweifel gehabt haben – Benny ließ sich davon aber nicht beirren. "Er ist respektvoll, kein Aufreißer, und es geht ihm nicht um die Aufmerksamkeit oder den Ruhm. Ihm ist das alles egal, und Selena sieht das und vertraut ihm wirklich. Es hat sie viel Überwindung gekostet, sich auf jemanden einzulassen, aber Benny hat sich ihr gegenüber bewährt", so die Quelle.

Umso wohler fühlt sich Selena offensichtlich jetzt, ihre Liebe in den sozialen Medien zu teilen. So ließ die 31-Jährige auf ihrem Instagram-Account eine Woche in New York Revue passieren und teilte unter anderem Aufnahmen von der Geburtstagsfeier ihrer BFF Taylor Swift (34). Doch der Fokus der Fans lag nur auf einer Aufnahme: Auf einem der Schnappschüsse knutschen Selena und Benny ganz verliebt und ungeniert herum – und beweisen damit ihren Fans, wie glücklich sie miteinander sind.

Benny Blanco, Musikproduzent

Selena Gomez, Musikerin

Benny Blanco und Selena Gomez

