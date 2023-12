Selena Gomez und Benny sind seit einem halben Jahr zusammen!

Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! Nach gescheiterten Beziehungen mit Justin Bieber (29) oder The Weeknd (33) ging Selena Gomez (31) seit geraumer Zeit als Single durchs Leben. Vor wenigen Tagen machte die Sängerin dann aber überraschend ihre Beziehung zu dem Musikproduzenten Benny Blanco öffentlich. Jetzt kommt heraus: Selena und Benny sind schon viel länger zusammen als die meisten ihrer Fans wahrscheinlich vermuteten!

Unter einem Bild auf dem Instagram-Account der 31-Jährigen kommentierte ein User: "Wenn du mit dem Hass nicht umgehen kannst, dann hör auf, Bilder von deinem Freund zu posten – es sollte etwas Besonderes sein [...]. Sei nicht sauer auf deine Fans." Nach den News musste der Disney-Star nämlich mächtig Kritik einstecken, da Benny mit Justin befreundet ist. Selena ließ das aber nicht auf sich sitzen und konterte: "[Ich bin] nicht sauer. Es sind sechs Monate, Baby. Ich werde meine Freunde, Familie und Fans immer verteidigen, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe." Inzwischen wurde der Kommentar aber wieder gelöscht.

Dass Selena und Benny ein Paar sind, war für viele Fans sicherlich überraschend – immerhin kennen sich die Sängerin und ihr Liebster schon einige Jahre und produzierten sogar den Song "I Can't Get Enough" zusammen. "Er ist mein Ein und Alles. Er ist einfach das Beste, das mir je passiert ist. [...] Und er hat mich besser behandelt als jeder ein Mann vor ihm", verriet Selena bereits im Netz.

Anzeige

Getty Images Benny Blanco, Musikproduzent

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit einem unbekannten Mann

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de