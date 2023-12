Kaum Event-Einladungen: Christina Grass fragt sich, warum!

Offene Worte von Christina Grass (35). Die einstige Bachelor-Teilnehmerin hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur eine Karriere als Reality-Sternchen, sondern auch als Influencerin aufgebaut. Doch seit einiger Zeit ist es etwas ruhiger um sie geworden – allerdings nicht ganz freiwillig. Christina verrät, dass sie kaum noch Event-Einladungen bekomme und mögliche Kooperationspartner ihr gegenüber eher zögerlich auftreten. Das stimmt sie offenbar ziemlich traurig!

In ihrer Instagram-Story erzählt die Niedersächsin, dass sie sich derzeit viele Gedanken mache: "Man wurde immer zu gewissen Veranstaltungen eingeladen und auf einmal wird man nicht mehr eingeladen, aber jeder andere und dann fragt man sich natürlich: Was habe ich falsch gemacht?" Auch dass Unternehmen wegen Kooperationen manchmal zurückhaltend agieren, beschäftige sie. "Das macht was mit einem und das sind einfach Dinge, die so passieren. Dann ist es leider Gottes auch so, dass man anfängt, sich zu vergleichen, was man eigentlich nicht möchte und was ich sonst auch eigentlich nie tue", erklärt die 35-Jährige.

Darüber hinaus bringe sie die Vergabe der Promi Big Brother-Wildcard zum Grübeln, bei der auch sie zur Auswahl stand. "Da zu sehen, wer auf einmal hinter mir stand und bei den Leuten, hinter denen ich immer stand und für die ich mir ein Bein ausgerissen hätte, die mir aber einfach einen eiskalten Arschtritt verpasst haben", ärgerte sich die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Sie wolle ihren Fokus jetzt erst mal auf sich selbst legen.

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Influencerin

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Influencerin

Anzeige

RTL Christina Grass, Sommerhaus-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de