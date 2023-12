Nach Britneys Anschuldigungen: Jessica Biel hält zu Justin!

Sie steht ihm zur Seite! Justin Timberlake (42) und Britney Spears (42) waren in den frühen 2000er-Jahren ein Paar. In ihrem Buch "The Woman in Me" packt die Sängerin über die Beziehung aus und berichtet, von ihm schwanger gewesen zu sein – Justin soll sie zur Abtreibung überredet haben. Mittlerweile ist der Sänger seit mehr als zehn Jahren mit Jessica Biel (41) verheiratet. Von all den Anschuldigungen und dem Druck bekommt sie selbstverständlich mit. Aber Jessica steht voll und ganz hinter Justin!

Das Paar sei von den Anschuldigungen und der umstrittenen Situation um Justin betroffen, erklärt ein Insider National Enguirer. Dieser werde nämlich aktuell von der Community seiner Ex-Freundin ziemlich stark verurteilt. "Aber er ist jetzt ein anderer Mensch mit einer Familie, einer Karriere und Verantwortung. Jessica weiß das", erzählt die Quelle weiter. Sie habe Verständnis für sein "vergangenes Verhalten" und erkenne, wie viel sich in seinem Leben verändert habe.

Zuvor berichtete ein Informant, dass es wegen der Veröffentlichungen von Britney zwischen den Eheleuten Stress gegeben habe. Doch auf dem roten Teppich der Filmpremiere von "Trolls: Band Together" ließen sich die beiden das nicht anmerken. Justin und Jessica zeigten sich als starkes Team.

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, Musiker

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im November 2023

