Nach Britneys Buch: Justin Timberlake und Jessica auf Event

Justin Timberlake (42) und seine Frau Jessica Biel (41) wirken glücklich! Und das, obwohl die Ex des Sängers, Britney Spears (41), vor wenigen Wochen ihre Memoiren "The Woman in Me" veröffentlichte, in denen der Musiker nicht im besten Licht dargestellt wird. Laut eines Insiders soll der "Sexy Back"-Interpret sehr verärgert darüber gewesen sein, was die Popikone über ihn geschrieben hat – auch soll das Buch Stress zwischen ihm und seiner Frau hervorgerufen haben. Doch auf dem roten Teppich treten Justin und Jessica wieder als starkes Team auf.

Die Filmpremiere "Trolls: Band Together" in Los Angeles lassen sich der "Cry Me a River"-Interpret und seine Liebste nicht entgehen und erscheinen dort sogar in aufeinander abgestimmten Outfits: Die Schauspielerin macht in einer lockeren schwarzen Satinbluse und einem passenden Rock mit silbernen, großen Pailletten eine gute Figur. Ihr Mann zeigt sich in einer schwarzen Anzughose, einem gleichfarbigen Shirt sowie einer Jacke mit silbernen Applikationen. Arm in Arm posieren sie in diesen Looks auf dem Red Carpet und lassen sich von dem Ärger, den sie seit der Veröffentlichung von Britneys Memoiren durchlebt haben, nichts anmerken.

Doch wird sich Justin das Drama mit seiner Ex zunutze machen? Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, soll der 42-Jährige mit seinem Kollegen Timbaland (52) Pläne für einen Rache-Song an Britney schmieden. "Timbaland will diese ganze Energie nutzen und Justin ins Studio zerren, damit sie einen Song über all das schreiben, als Antwort auf die Hater", plauderte die Quelle aus.

Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im November 2023

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Anzeige

Wie findet ihr die Outfits von Justin und Jessica bei der Filmpremiere? Sehr stylish! Ich finde ihre Looks nicht so spektakulär. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de