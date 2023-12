"Schlimmster Gig": Sängerin Jessie J ist von Bühne gestürzt!

Schmerzhafte Erinnerungen! Als erfolgreiche Sängerin ist Jessie J (35) das Leben im Rampenlicht gewohnt. Während ihrer Karriere konnte sie bei etlichen Auftritten schon viel Erfahrung sammeln und das Publikum mit ihren Performances begeistern. Doch nicht jede Aufführung läuft wie geschmiert. Ihr letzter Auftritt in diesem Jahr bescherte der "Price Tag"-Interpretin ein schmerzhaftes Ende: Das war wohl Jessies bisher schlimmster Auftritt!

Nach einem Privat-Auftritt meldet sich das Gesangstalent in seiner Instagram-Story. "In einigen Momenten war es der beste Gig aller Zeiten (auf der Bühne) und in manchen Momenten war er der wirklich schlimmste (abseits der Bühne)", verrät Jessie. So war Jessie nach ihrem Gig einfach von der Bühne geplumpst. Die gebürtige Britin erklärt: "Ich habe mir definitiv das Handgelenk verstaucht und vielleicht einen Zeh gebrochen? Das war der Hammer." Sollten Zuschauer diesen Unfall gefilmt haben, wünsche sie sich darauf markiert zu werden – sie brauche nach diesem Abend etwas zum Lachen.

Nach solchen Ereignissen möchte die liebevolle Mama wohl nur noch nach Hause und mit ihrem Sohnemann Sky kuscheln. "Zu diesem Kerl nach Hause zu kommen, ist bei weitem der beste Part des Abends", schreibt Jessie und zeigt ein niedliches Foto von sich und ihrem kleinen Schatz.

Anzeige

Getty Images Jessie J, Sängerin

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J und Sohnemann Sky

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie Js Sohn Sky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de