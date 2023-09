Total niedlich! Jessie J kuschelt mit ihrem Söhnchen Sky

Jessie J (35) kann momentan wohl nicht glücklicher sein. Die Sängerin schlug in diesem Jahr ein neues, großes Kapitel in ihrem Leben auf: Gemeinsam mit ihrem Partner Chanan Colman begrüßte die "Pricetag"-Interpretin im Mai ihr erstes Kind auf der Welt. Seitdem blüht sie in ihrer Mama-Rolle total auf und zeigt ihren Sohn Sky ab und an im Netz – wie nun auch wieder: Jessie teilt ein supersüßes Video von sich und ihrem kleinen Jungen!

Die Musikerin gewährt ihren Fans mit einem Instagram-Video einen Einblick hinter die Kulissen der "Kid's Choice Awards": In dem Clip ist zu sehen, wie sie im Backstage-Bereich ihre Outfits für den Abend anprobiert. Doch das ist nicht das Interessante an der Aufnahme – als sie in einem hautengen Leo-Ganzkörperanzug für die Kamera posiert, holt sie ihren Sohn dazu. Während sie den kleinen Sky auf ihrem Arm trägt, sieht sie ihn verliebt an und kuschelt herzallerliebst mit ihm.

Auch wenn Jessie ihr Mama-Dasein in vollen Zügen genießt, verheimlicht sie dennoch nicht die Schattenseiten des Familienlebens. So teilte sie vor Kurzem eine mehrere Bilder: Auf einem der Fotos wirkt sie zunächst total happy mit ihrem Baby. Auf einer anderen Aufnahme sieht sie wiederum total erschöpft aus.

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky

Getty Images Jessie J bei den Kid's Choice Awards 2023

Getty Images Jessie J im Januar 2020 in Los Angeles

