Sophie Wessex ist sauer wegen royalem Rassismus-Skandal!

Sie will da nicht hineingezogen werden! Das britische Königshaus wird derzeit von unschönen Nachrichten überschattet: Omid Scobie wirft Prinzessin Kate (41) und König Charles III. (75) in seinem Enthüllungsbuch vor, sich rassistisch über die Hautfarbe des kleinen Prinzen Archie (4) geäußert zu haben. Die Anschuldigungen lösten einen regelrechten Skandal aus – Sophie Wessex (58) ist offenbar auch darin verstrickt: Und darüber ist sie wohl alles andere als begeistert!

Das berichtet nun eine hochrangige königliche Quelle gegenüber The Sun. Die Herzogin von Edinburgh sei wütend darüber, dass sie in den royalen Rassismus-Streit hineingezogen wurde. Im Buch wird nämlich behauptet, dass auch sie Herzogin Meghan (42) als royales Mitglied wenig unterstützt habe – was laut dem Insider aber nicht der Wahrheit entspreche. "Sophie fand Meghan sympathisch und engagiert", betont der Informant und fügt hinzu: "Sie sagte ihr, dass sie sie jederzeit anrufen könne, wenn sie Ratschläge für den Umgang mit einigen der kniffligeren königlichen Angelegenheiten benötige."

Erst vor wenigen Tagen gab Omid gegenüber i Newspaper zu, dass bei der Übersetzung von "Endgame" tatsächlich ein Fehler unterlaufen sei – und das, obwohl er zunächst alle Schuld von sich gewiesen hatte. "Ohne dass ich es damals wusste, wurde dem niederländischen Verleger ein erster und ungeprüfter Text zur Verfügung gestellt", erklärte der Autor.

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Biograf von Prinz Harry

