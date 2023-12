Victoria Beckham bereut ihre damalige Brustvergrößerung

Sie zeigt sich reflektiert. In den 1990er-Jahren hatte Victoria Beckham (49) zahlreiche Erfolge mit den Spice Girls gefeiert. Jedoch hatte das Leben im Rampenlicht wohl auch seine Schattenseiten. Die Britin schien einem bestimmten Schönheitsideal nachgeeifert zu haben und hatte sich ihre Brüste vergrößern lassen. Ihr neues Ich sollte jedoch nicht für die Ewigkeit sein – nur wenige Jahre später zeigte sie sich wieder mit kleinerer Oberweite. Nun gibt Victoria zu, dass sie ihre Brustvergrößerung bereut.

Im Interview mit Allure sagt die vierfache Mutter: "Wenn ich ehrlich bin, wünschte ich, ich hätte mir nie [Implantate] einsetzen lassen." Heute geht die Modedesignerin offen und ehrlich mit dem Thema um – dem war nicht immer so. In der Vergangenheit dementierte sie jegliche Schönheitseingriffe. Auf die Frage hin, ob Tochter Harper (12) von ihrer damaligen Brustoperation wisse, entgegnet Victoria zunächst: "Es war ein spezieller Zeitpunkt und ich denke, ich kann ihr von meinen Erfahrungen erzählen." Doch betont sie zugleich auch: "Aber so weit sind wir noch nicht."

Vielleicht waren es auch frühe Selbstzweifel, die die 49-Jährige in jungen Jahren dazu getrieben hatten, den Eingriff durchführen zu lassen. Wie sie in einem Interview für die britische Anti-Mobbing-Woche auf Instagram verriet, musste sie damals mehrere schlechte Erfahrungen durchleben. "Als ich aufwuchs, wurde ich in der Schule oft gemobbt", gab Victoria zu.

